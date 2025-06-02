الأمن الروسي: إحباط عملية تخريب استهدفت أحد أقسام السكك الحديدية بإقليم بريموريه واعتقال شخصين

أعلنت الإدارة الإقليميّة لجهاز الأمن الفيدرالي الرّوسي، أنّ "الجهاز في إقليم بريموريه، أحبط عمليّة تخريب على أحد أقسام السّكك الحديديّة في منطقة الشرق الأقصى".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ اعتقال شابَين يبلغان من العمر 19 عامًا، لمحاولتهما إشعال النّار في خزّانات التّرحيل الكهربائي، وذلك بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانيّة".

وتم فتح قضيّة جنائيّة، ووُجّهت إلى الموقوفَين تهمة "التّخريب" بموجب المادّة 281 من القانون الجنائي الرّوسي، وتمّ إيداعهم الحبس الاحتياطي. ولا تزال العمليّات التّحقيقيّة والإجراءات الجنائيّة مستمرّة.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت لجنة التّحقيق الرّوسيّة أنّ انهيار جسر فوق قطار ركاب في مقاطعة بريانسك، وانهيار جسر سكة حديديّة لحظة مرور قطار بضائع فوقه بمقاطعة كورسك، فجر وصباح الأحد، كانا نتيجة تفجير الجسرَين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأشارت إلى أنّ التّفجيرَين يُصنّفان كهجومَين إرهابيَّين.

يُذكر أنّ هذين الحادثين جاءا قبل نحو يوم واحد من الجولة الثّانية المحتمَلة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، المزمع عقدها في تركيا اليوم الإثنين، بهدف التّوصّل لحل للحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة.