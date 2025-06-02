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مكتب التحقيقات الفيدرالي: المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو يدعى محمد سليمان وكان يهتف الحرية لفلسطين

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مكتب التحقيقات الفيدرالي: المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو يدعى محمد سليمان وكان يهتف الحرية لفلسطين

أعلن ​مكتب التحقيقات الفيدرالي​ أن المشتبه به في الهجوم الذي وقع في ولاية كولورادو يدعى محمد سليمان، مشيرًا إلى أنه كان يهتف "الحرية ل​فلسطين​" أثناء تنفيذه الهجوم الذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأكد المكتب أن الهجوم يُعتبر عنفا مستهدفا ويجري التحقيق فيه كعمل إرهابي، موضحًا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأن النتائج ستُعلن تباعًا. وأشار إلى التعاون الجاري مع شرطة مدينة بولدر وسلطات ولاية كولورادو لكشف ملابسات الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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