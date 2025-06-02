تساءل الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح، "هل البشريّة تتّجه إلى الغرق من جديد في غمار الحروب والفوضى في كل مكان؟ وهل انّ أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة، ولم يعد للعقل مكان لتنظيم العلاقات البشريّة والدّوليّة؟ وهل من الضّروري العودة إلى طوفان نوح؟".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل البشرية تتجه للغرق بالحروب والفوضى ومن الضروري العودة لطوفان نوح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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