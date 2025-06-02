مصابون بهجوم على مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين بولاية كولورادو واعتقال المنفذ

أُصيب عدّة أشخاص في مدينة بولدر بولاية ​كولورادو​ الأميركيّة، في هجوم على مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليّين المحتجزين في قطاع غزة.

وأكّد مدير مكتب التّحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي- FBI"، كاش باتيل (Kash Patel)، "أنّنا على دراية بهجوم إرهابي محتمَل في بولدر بولاية كولورادو، ونجري تحقيقًا شاملًا"، مشيرًا إلى أنّ "عناصرنا وقوّات إنفاذ القانون متواجدون في موقع الحادث بالفعل".

من جانب آخر، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركيّة عن قائد شرطة المدينة، ستيفن ريدفيرن، قوله: "عندما وصلنا إلى مكان الهجوم، وجدنا العديد من الضّحايا مصابين بجروح تتّفق مع الحروق وإصابات أخرى". وأكّد أنّ المشتبه به في تنفيذ الهجوم قد تمّ اعتقاله، لافتًا إلى أنّه رجل هاجم بسلاح مجموعة من المتظاهرين الّذين خرجوا إلى الشوارع دعمًا لإسرائيل.

ووفقًا لما أوردته قناة "سي بي إس" الأميركيّة، نقلًا عن شهود، فإنّ "المهاجم استهدف مسيرةً تضامنيّةً خرجت للتّذكير بالأسرى الإسرائيليّين، مستخدمًا زجاجات حارقة، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة في صفوف المشاركين".