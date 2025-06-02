عضو مجلس الشيوخ بأيرلندا: من المرجح جدا أن تستهدف إسرائيل سفينة أسطول الحرية

اشار عضو ​مجلس الشيوخ​ بأيرلندا ​لين رويان​٬ الى ان "من المرجح جدا أن تستهدف ​إسرائيل​ سفينة أسطول الحرية".

واكد في حديث لقناة "الجزيرة" ان "رغم الضغوط سيتحرك الناس دعما لغزة ولصمود الشعب الفلسطيني"٬ لافتا الى ان "أوروبا تواصل دعمها لإسرائيل وتتيح لها ارتكاب جرائمها في قطاع غزة".

وفي ،قت سابق٬ أعلن تحالف ​أسطول الحرية​، وهو منظمة دولية غير ربحية، إن إحدى سفنه غادرت ميناء كاتانيا الإيطالي اليوم متجهة إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية بعد فشل محاولة سابقة بسبب هجوم بطائرتين مسيرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط.

وأبحر متطوعون منهم غريتا تونبرغ ناشطة مكافحة تغير المناخ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام على متن السفينة (مادلين) التي تحمل ما تصفها المنظمة بأنها "كميات محدودة لكن رمزية" من إمدادات الإغاثة.

وتعرضت سفينة أخرى تابعة للمنظمة تدعى (كونشياس-الضمير العالمي) لهجوم بطائرتين مسيرتين قرب المياه الإقليمية لمالطا في أوائل أيار. وحمّلت المنظمة إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم.

وذكرت تونبرغ للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل المغادرة، "نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا، يتعين علينا الاستمرار في المحاولة لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي اللحظة التي نفقد فيها إنسانيتنا". وأضافت "مهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أجمع في وجه الإبادة الجماعية للأرواح".