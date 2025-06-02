أحمد الشرع لرجل أعمال أميركي: "نحن وإسرائيل لدينا أعداء مشتركون"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: نشر رجل الأعمال الأمريكي البارز جوناثان باس المقرب من الرئيس دونالد ترامب مقتطفات من اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا بالعاصمة دمشق.

ويقول جوناثان باس في مقاله الذي نشره على أعمدة صحيفة Jewish" Journal": "في قلب دمشق المدينة التي صمدت أمام الحصار والحزن والظلام والزمن، التقيت بالرئيس السوري المنتخب حديثا أحمد الشرع.. دار حديثنا في قصر الأسد الفخم السابق الذي أعيد تسميته الآن بقصر الشعب، في تناقض صارخ مع المباني المتواضعة المحيطة به.. دمشق هي أقدم مدينة حية حيث يهمس التاريخ من كل جدار.. كانت مكانا مناسبا لحوار ليس حول السلطة، بل حول إعادة البناء والمصالحة وعبء قيادة أمة محطمة منذ زمن طويل".

ويضيف باس: "قال لي الشرع نحن لا نبدأ من الصفر، بل نبدأ من الأعماق.. لقد ورثنا أكثر من مجرد أنقاض.. ورثنا الصدمة وانعدام الثقة والإرهاق.. لكننا ورثنا أيضا الأمل.. هش نعم.. ولكنه حقيقي".

ويتابع بالقول: "الرئيس الشرع الذي تولى منصبه عقب سقوط بشار الأسد، يتصرف بثقة تامة.. كلامه هادئ وكل كلمة تأتي بتأنٍ.. صوته لا يحمل أي نبرة انتصار، بل مجرد إلحاح".

ويفيد كاتب المقال: "لعقود، حكمت سوريا بنظام خلط بين الولاء والصمت، والتعايش والكراهية، والاستقرار والقمع.. حكمت عائلة الأسد بقبضة حديدية مستخدمة الخوف والإعدامات لترسيخ سيطرتها، بينما ذبلت مؤسسات البلاد، وتحولت المعارضة إلى صراع دموي".

ويردف بالقول: "لدى الشرع رؤية واضحة بشأن التركة التي سيرثها.. ويقول الرئيس إنه من غير النزاهة الحديث عن صفحة بيضاء.. الماضي حاضر في عيون كل إنسان، في كل شارع، في كل عائلة، لكن واجبنا الآن هو عدم تكراره حتى بصورة مخففة.. يجب أن نبتكر شيئا جديدا كليا".

ويوضح رجل الأعمال الأمريكي البارز: "كانت خطوات الشرع المبكرة حذرة وإن كانت رمزية للغاية.. فقد أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبادر بحوار مع جماعات المعارضة التي كانت منفية أو مكممة، وتعهد بإصلاح جهاز الأمن السوري.. تتمثل رؤيته في مجتمع نابض بالحياة، متعدد الثقافات، وتعددي.. وهو يدعم حق العودة لجميع السوريين يهودا ودروزا ومسيحيين وغيرهم ممن صودرت ممتلكاتهم في عهد نظام الأسد واقترح إنشاء وزارة مُخصصة لمعالجة مصير المفقودين والقتلى".

وللكشف عن حقيقة المقابر الجماعية في سوريا، يدرك الشرع ضرورة الشراكة مع الولايات المتحدة لتوفير تقنيات ومعدات الطب الشرعي، بدءا من إنشاء قواعد بيانات الحمض النووي وصولا إلى ضمان تعاون المسؤولين عن الفظائع الماضية.

وينقل الكاتب على لسان الشرع قوله: "إذا كنت وحدي من يتحدث فسوريا لم تتعلم شيئا.. نحن ندعو جميع الأصوات إلى طاولة الحوار العلمانية والدينية والقبلية والأكاديمية والريفية والحضرية.. على الدولة أن تستمع الآن أكثر مما تأمر".

لكن هل سيعود الناس إلى الثقة؟ هل سيصدقون وعود حكومة تنهض من رماد الدكتاتورية؟، أجاب الشرع: "لا أطلب الثقة، بل أطلب الصبر والتدقيق، حاسبوني، حاسبوا هذه العملية، هكذا تنبع الثقة".

وعندما سألت الرئيس عما يحتاجه السوريون أكثر في الوقت الحالي، أجاب دون تردد: "الكرامة بالعمل.. السلام بالهدف".

وفي المدن التي أفرغتها الحرب والقرى التي لا تزال تعاني من ندوب الصراع، لا ينادي الناس بالسياسة بل بالعودة إلى الحياة الطبيعية وفرصة إعادة بناء المنازل، وتربية الأطفال، وكسب لقمة العيش في سلام، والشرع يدرك هذا الأمر فهو يطالب ببرامج اقتصادية طارئة تركز على خلق فرص العمل في الزراعة والصناعة والبناء والخدمات العامة.

قال لي الشرع: "لم يعد الأمر يتعلق بالأيديولوجيا، بل بإعطاء الناس سببا للبقاء، وسببا للعيش، وسببا للإيمان".

وأكد على أهمية الشراكة مع المستثمرين الإقليميين ومنح المشاريع الصغيرة للعائدين، والتدريب المهني للشباب الذين لم يعرفوا سوى الحرب.

وذكر أن الرئيس السوري قال: "لن تبنى سوريا المستقرة بالخطابات أو الشعارات بل بالأفعال في الأسواق، وفي الفصول الدراسية، وفي المزارع، وفي ورش العمل.. سنعيد بناء سلاسل التوريد. ستعود سوريا مركزًا للتجارة والتبادل التجاري".

ووفق ناشر المقال: "تكمن وراء هذه الرؤية الاقتصادية رؤية أعمق: بعد جيل من الخسارة سئم السوريون من الصراع ويتوقون إلى السلام ليس فقط غياب الحرب، بل أيضا إلى وجود الفرص".

وصرح الشرع: "كل شاب يعمل يقلل من خطر التطرف.. كل طفل في المدرسة هو صوت للمستقبل".

