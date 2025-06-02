زيلينسكي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المطارات العسكرية الروسية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: أعلن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المطارات العسكرية الروسية.

وذكر زيلينسكي في فيديو مصور على "تلغرام" أن رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك قاد العملية.

وتابع: "لقد كنا نستعد للعملية منذ أكثر من عام ونصف العام". مضيفا أن كييف استخدمت 117 مسيرة لهذا الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن "نظام كييف شن اليوم هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مُسيرة مُوجهة من طراز (FPV) على مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وآمور". مؤكدة أنه "تم صد جميع الهجمات الإرهابية في المطارات العسكرية في مقاطعات إيفانوفو وريازان وآمور".

وأشار البيان إلى أنه "في مقاطعتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدد من الطائرات نتيجة إطلاق الطائرات المُسيرة من الأراضي الواقعة بالقرب من المطارات". لافتة إلى أنه "تم إخماد الحرائق، ولم تُسجل أي إصابات بين العسكريين أو المدنيين. كما تم اعتقال بعض المشاركين في الهجمات الإرهابية".