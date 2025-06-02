شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعمه المستمر لتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب، استجاب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعوة اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الشباب بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة المقترح المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تخصيص "حافز اجتماعي" للطلبة المتطوعين داخل الجامعات المصرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.



شهد الاجتماع حضور كل من:



* الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

* الدكتورة ريهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

* السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

* النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية

* حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني

* ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي

استعرض التحالف الوطني خلال الجلسة جهوده المتواصلة في دعم وتنظيم العمل التطوعي، خاصة من خلال منصة "إنسان" الرقمية، التي تمثل نقلة نوعية في توثيق جهود المتطوعين وتوحيد قاعدة بياناتهم، بما يسهم في حوكمة العمل التطوعي، وضمان الاستدامة والمهنية في إدارة الطاقات الشبابية.



كما تم التأكيد على أهمية توفير حوافز اجتماعية ومعنوية توازي ما يتم تقديمه في مجالات مثل الرياضة والفنون، لدعم واستمرار اندماج الشباب في العمل المجتمعي التطوعي، لما له من أثر مباشر في تنمية المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد ممثلو التحالف أن الحضور جاء انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية مناقشة آليات دعم المتطوعين داخل الجامعات المصرية، والتفاعل مع المقترحات التشريعية الداعمة لتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل الأهلي.



وانتهى الاجتماع بتوصية صادرة عن اللجنة المشتركة، برفع التوصيات إلى الحكومة تمهيدًا لاتخاذ المسار التشريعي اللازم وعرضها على الجهات المختصة، مؤكدين على أهمية تبني الحوافز الاجتماعية كجزء من حزمة تشجيعية أوسع لتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب.

