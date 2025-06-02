18 شهرا من التخطيط الأوكراني: هجوم مسير في عمق روسيا

أفاد مسؤول أمني أوكراني، بأن هجومًا بطائرات بدون طيار نُفذ في عمق الأراضي الروسية أسفر عن تدمير أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية، في تطور نوعي على صعيد الهجمات بعيدة المدى.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن العملية استغرقت أكثر من 18 شهرًا من التخطيط، ونُفذت تحت إشراف مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأتى الإعلان قبل يوم واحد من انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في مدينة إسطنبول التركية، في محاولة جديدة للبحث عن مخرج دبلوماسي للصراع المستمر.

شاحنة متحركة

ووفق المعلومات، تم نقل الطائرات المسيرة في حاويات بواسطة شاحنات إلى عمق روسيا، حيث استهدفت 41 طائرة من طرازات مختلفة في عدة مطارات، أبرزها قاعدة «بيلايا» الجوية في منطقة إيركوتسك الواقعة على مسافة تتجاوز 4000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وفي أول تعليق روسي، أكد حاكم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أن هذه هي المرة الأولى التي تُرصد فيها طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقته، مشيرًا إلى أن الهجوم نُفذ من شاحنة متحركة. كما أفادت تقارير روسية برصد نشاط لطائرات مسيرة في مناطق ريازان ومورمانسك، دون تقديم تفاصيل إضافية.

روسيا ترد

وبالتزامن مع الهجوم الأوكراني، شنت روسيا موجة من الغارات الصاروخية والمسيّرة على عدة مواقع داخل أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 472 طائرة مسيرة، في ما يُعد أكبر هجوم من هذا النوع منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، إلى جانب سبعة صواريخ.

وبحسب يوري إغنات، المتحدث باسم القوات الجوية، أدى أحد تلك الهجمات إلى مقتل 12 جنديًا أوكرانيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين في ضربة استهدفت وحدة تدريب عسكرية.

وفي أعقاب الهجوم، قدّم قائد الوحدة العسكرية، ميخايلو دراباتي، استقالته. ويُعرف دراباتي بكونه أحد القادة الذين ساهموا في استعادة أوكرانيا لمواقعها شرق البلاد خلال الهجوم المضاد في 2022.

تحرك ميداني

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية أوليكسيفكا في منطقة سومي شمال أوكرانيا.

وأمرت السلطات المحلية الأوكرانية بإخلاء إجباري لـ11 مستوطنة إضافية في المنطقة، مع توالي التقارير عن تقدم روسي تدريجي في الجبهة الشمالية.

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، إن القوات الروسية تركز عملياتها الهجومية حاليًا على مناطق بوكروفسك، توريتسك، وليمان في دونيتسك، إلى جانب منطقة سومي الحدودية.

جولة المحادثات

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق تيليغرام، أن بلاده سترسل وفدًا رسميًا إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات مباشرة مع الجانب الروسي، برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف.

وأكد زيلينسكي أن الوفد سيسعى للدفاع عن استقلال أوكرانيا وسيادتها، مضيفًا أن كييف تنتظر من موسكو تقديم مذكرة توضح موقفها من إنهاء الحرب، وهو ما وعدت به الأخيرة قبل الاجتماع.

نقاط رئيسية حول دلالات الهجوم الأوكراني بطائرات مسيّرة:

1. توسيع نطاق المواجهة

تنفيذ عملية على بعد آلاف الكيلومترات من الجبهة يبرز قدرة أوكرانيا على الوصول إلى العمق الإستراتيجي الروسي، مما يعقد المعادلة العسكرية.

2. تصعيد ميداني قبيل محادثات السلام

تزامن الضربة مع الاستعداد لمحادثات إسطنبول قد يُفسر كمحاولة لتعزيز الموقف التفاوضي لكييف.

3. استنزاف الموارد الروسيةتدمير أكثر من 40 طائرة يمثل خسارة ملموسة للقوة الجوية الروسية، ويزيد الضغط على سلاسل الإمداد والصيانة العسكرية.

4. نقل الحرب إلى الداخل الروسيالهجوم يُظهر تغيّرًا في التكتيك الأوكراني، بتوسيع نطاق الأهداف خارج مناطق النزاع التقليدية.

5. استجابة روسية سريعة ومكثفةرد موسكو بهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ يعكس حساسية الضربة الأوكرانية وحجم الضرر المحتمل.