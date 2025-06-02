اجتماع ثلاثي بالقاهرة لبحث النووي الإيراني

تستضيف العاصمة المصرية «القاهرة» اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، يجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إطار جهود إقليمية ودولية لتفادي التصعيد المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

القضايا النووية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن جدول أعمال اللقاء يشمل اجتماعًا ثنائيًا بين الوزير المصري ونظيره الإيراني، يتبعه لقاء ثنائي آخر مع جروسي، ثم اجتماع ثلاثي مشترك يُتوقّع أن يركّز على القضايا النووية والإقليمية الأكثر إلحاحًا.

وتأتي زيارة عراقجي القاهرة في سياق سعي إيران إلى تعزيز تواصلها مع دول المنطقة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد مساء السبت أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية.

ويمثل هذا اللقاء استكمالًا لمسار التواصل الفني والدبلوماسي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سبق للطرفين أن عقدا لقاءات في طهران ونيويورك، لبحث سبل تعزيز الشفافية، وضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.

التعاون الفني

يُتوقع أن يُركّز اللقاء مع جروسي على التعاون الفني بين إيران والوكالة، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد ببلوغ إيران مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم، ما أثار مخاوف دولية من إمكانية انحراف البرنامج عن مساره المدني.

ويأتي الاجتماع الثلاثي في القاهرة بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة مستمرة بين طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عمان، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو التوصل إلى تفاهمات جديدة. كما يعكس الاجتماع اهتمام القاهرة بلعب دور محوري في دعم جهود التهدئة الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي من المتوقع أن تحظى بحيّز مهم ضمن المشاورات.

ويُنظر إلى استضافة مصر هذا اللقاء كتحرك دبلوماسي يعكس موقعها كقوة إقليمية قادرة على تيسير الحوار بين الأطراف المتباعدة، خصوصًا في ملفات شديدة الحساسية مثل البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي.