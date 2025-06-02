1194 مهاجراً وصلوا بريطانيا بقوارب صغيرة خلال يوم واحد

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

رصدت السلطات البريطانية، وصول 1194 مهاجراً عبروا المانش بواسطة قوارب صغيرة، يوم أمس، في عدد قياسي منذ بداية هذا العام. وبذلك، يرتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بحراً منذ بداية العام إلى 14 ألفاً و808 أشخاص، في مستوى غير مسبوق رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومتان الفرنسية والبريطانية لاحتواء هذه الظاهرة.

والعدد القياسي السابق في يوم واحد، سجل في الأول من سبتمبر 2022، مع وصول 1305 مهاجرين إلى الشواطئ البريطانية. وأحصي في ذلك العام وصول 45 ألفاً و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة. وبعد تراجع في 2023، شهدت عمليات العبور غير القانونية ازدياداً واضحاً العام الفائت (وصول 36 ألفاً و800 مهاجر)، ويشي التوجه هذا العام بتسجيل عدد قياسي جديد.

ووعدت الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، على غرار حكومات المحافظين التي سبقتها، بمكافحة الهجرة غير القانونية. ويدرس مجلس العموم قانوناً لمراقبة الحدود من شأنه زيادة صلاحيات قوات الأمن ضد شبكات التهريب. من جهتها، أفادت السلطات البحرية الفرنسية، بأنها أنقذت 184 شخصاً عند مضيق با-دو-كاليه بين مساء الجمعة وبعد ظهر السبت الماضيين.