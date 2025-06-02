الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، على ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.

وحذر الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في عمان، من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب بيان نشره الديوان الملكي الأردني.

وأكد «أهمية التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع».

وبحث مع وفد اللجنة «ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين»، بحسب البيان.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن «رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من الوزراء العرب بزيارة الضفة الغربية المحتلة يُظهر رفضها للسلام».