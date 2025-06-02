فلسطين.. جهود متواصلة لتأمين رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.

ولفتت الوزارة، في بيان، أنها «تبذل جهوداً متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، وتسلم حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي».

وأوضحت أنه «سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية».

واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي؛ نظراً لامتناع وتعمد الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025، وفق بيان للوزارة في حينه.

وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل الماضي، فيما صرفت رواتب مارس، في منتصف مايو الماضي.

وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب «المقاصة».