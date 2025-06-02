اخبار العالم

«الأونروا»: توزيع المساعدات بات «فخاً مميتاً»

0 نشر
0 تبليغ

«الأونروا»: توزيع المساعدات بات «فخاً مميتاً»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

اعتبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن توزيع المساعدات في غزة بات «فخاً مميتاً»، مستشهداً بتقارير طواقم طبية موجودة في القطاع تحدثت عن عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الجائعين أمس.
وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «يجب أن تكون عمليات إيصال المساعدات وتوزيعها واسعة النطاق وآمنة»، مشدداً على أن «ذلك لا يمكن تحقيقه في غزة إلا عبر الأمم المتحدة، بما فيها (الأونروا)».
كما أفادت «الأونروا» في منشور على «إكس» أمس، بأنها تمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع في قطاع غزة. 
 وقالت: «أظهرت الأمم المتحدة خلال وقف إطلاق النار أننا نمتلك القدرة على توصيل المساعدات بأمان على نطاق واسع للوصول إلى الناس حيث هم». 
 وأشارت إلى أن «طرق التوزيع الحالية تفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة وخاصة للمرضى وكبار السن والجرحى». 
وأضافت: «تدير (الأونروا) أكبر عملية غذائية للأمم المتحدة دون انقطاع على مستوى العالم»، مشيرة إلى أن «الإمدادات جاهزة - ما نحتاج إليه هو الوصول لإيصال المساعدات مباشرة للأشخاص المحتاجين، لا يوجد وقت لنضيعه».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا