الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ​لبنان الى ان "طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلبا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً. من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد".

واوضحت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن للضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر . يستقر الطقس اعتباراً من المساء".

وذكرت ان "طقس الأربعاء صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية . تنخفاض نسبة الرطوبة"٬ مضيفة ان "طقس الخميس صافٍ إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة".