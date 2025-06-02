الجديد: سيتم تكليف أورتاغوس قريبا بالملف الجديد عبر مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على أن تتشكل أورتاغوس الى بلد آخر

أفادت معلومات أميركية لقناة "الجديد"، بأن الحديث عن إنتقال المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى تسلم ملف آخر، غير لبنان هي معلومات مرجحة، وسيتم تكليف أورتاغوس قريبا بالملف الجديد عبر مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، على أن تتشكل أورتاغوس الى بلد آخر، ويتم تعيين شخصية أميركية أخرى، ولم يعلن بعد ما إذا كانت هذه الشخصية هي نفسها التي تتولى ملف سوريا، أم أن الإدارة الأميركية ستعين شخصا آخر حصرا للبنان، ولا تلغي هذه التدابير.

وبحسب معلومات الجديد، زيارة أورتاغوس إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، أو حتى متابعتها للملف اللبناني الى حين تسلم شخضية أخرى المهام، واللافت أن صحافية تتموضع على يمين الإدارة الاميركية الحالية كانت أول من من اعلن عن الخبر، وبالتالي علقت مصادر غربية بالقول: إن أي تغيير قد يطال مورغن اورتاغوس لا يعني تغييرا في ال​سياسة​ الأمير كية تجاه لبنان، محليا، رجحت مصادر سياسية للجديد أن يزور رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عين التينه يوم الاثنين، أما عن لقائه كتلة الوفاء للمقاومة التي جالت على الرئاسات في مناسبة التحرير، قالت مصادر حكومية للجديد أن الكتلة لم تطلب أي موعد حتى اللحظة من رئاسة الحكومة، علماً أن النائب حسن فضل الله وفي مقابلة صحافية قبل أسبوع وضع الزيارات في إطار مناسبة محددة وهي ذكرى التحرير والتي تقاطعت مع تواجد رئيس الحكومة خارج لبنان، إلا أن ذلك لا يمنع حصول لقاءات لاحقة.