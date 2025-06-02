رئيس الجمهورية عاد الى بيروت في ختام زيارته الى العراق

وصل رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ والوفد المرافق، الى بيروت عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في ختام زيارة رسمية الى ​العراق​ التقى خلالها نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، كما زار بطريركية الكلدان واجتمع الى بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم مار لويس روفايل الأول ساكو، وكان تأكيد على استمرار الدعم العراقي للبنان، وترحيب بانتظام العمل بالدولة ومؤسساتها في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

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