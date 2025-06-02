لافروف وروبيو ناقشا هاتفيا الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا المقررة الإثنين

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو وناقشا خصوصا الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا المقررة في إسطنبول الاثنين، وفق ما نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن وزارة الخارجية.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إن المسؤولين "تبادلا وجهات النظر حول مختلف المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خصوصا خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من حزيران".
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