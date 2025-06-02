مسؤول اوكراني: هجمات روسية تقتل 4 في زابوريجيا الأوكرانية

اعلن حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا إيفان فيدوروف إن قصفا روسيا وهجوما جويا أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص في مناطق خارج زابوريجيا في جنوب البلاد.
وأوضح فيدوروف في تصريح له، أن ثلاث نساء قتلن في سلسلة من عمليات القصف الروسية استهدفت قرية شرقي زابوريجيا. ولحقت أضرار جسيمة بمتجر وعدد من المنازل.
واردف فيدوروف إن رجلا قتل في منطقة قريبة بضربة روسية بقنبلة جوية موجهة. ودمرت الضربة أيضا أحد المنازل.
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