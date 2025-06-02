عضو الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول: المحادثات ستعقد رغم الهجمات الأوكرانية

أكد عضو الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين خلال إجابته عن سؤال حول تأثير الهجمات الأوكرانية على سير المحادثات، بأن "المحادثات ستعقد".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "نظام كييف نفذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من طراز FPV ضد مطارات في مناطق مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. وتم صد جميع الهجمات الإرهابية التي نفذتها كييف ضد المطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور".
كما أوضحت الوزارة أنه "تم إخماد الحرائق التي وقعت نتيجة الهجمات الأوكرانية على المطارات في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، ولم تقع إصابات بين الأفراد".
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الاوكراني فولواديمير زيلينسكي مسؤوليته عن الهجوم الأوكراني على مطارات عسكرية روسية، مضيفا بأن العملية قادها رئيس جهاز الأمن فاسيلي ماليوك. كما أكد أن الهجوم تم الإعداد له منذ أكثر من عام ونصف العام وتم نشر 117 طائرة مسيرة لهذا الهجوم.
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