ذكرت وكالة ​السودان​ للأنباء "سونا" أن رئيس الوزراء السوداني الجديد ​كامل إدريس​ حل حكومة تصريف الأعمال. وأدى إدريس اليمين أمس السبت ليصبح أول رئيس وزراء للبلاد منذ الانقلاب العسكري عام 2021.

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