المرشحان للانتخابات الرئاسية في بولندا اعلنا فوزهما بالاقتراع

أعلن المرشحان للانتخابات الرئاسية في بولندا فوزهما في ختام الدورة الثانية من الاقتراع فيما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن الفارق بينهما يبلغ 0,6 نقطة مئوية فقط. وقال المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي ​رافال تشاسكوفكسي​ الذي نال 50,3 % بحسب استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع "لقد فزنا"، فيما أكد منافسه المؤرخ ​كارول ناوروتسكي​ لأنصاره "هذه الليلة سنفوز وسننقذ بولندا".

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