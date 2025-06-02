واللا: ثمة تغيّر لدى حماس قد يؤدي إلى اختراق في صفقة التبادل ووقف إطلاق النار نتيجة ضغط اميركا وقطر ومصر

افاد موقع والا العبري نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات، بان ثمة تغيّر لدى ​حماس​ قد يؤدي إلى اختراق في صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وذلك اثر اعلان حماس استعدادها لبدء مفاوضات غير مباشرة فورًا مع إسرائيل لتوضيح وحل الخلافات المتبقية حول مقترح اتفاق أسرى غزة ووقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن إعلان حماس جاء نتيجة ضغوط مارستها الولايات المتحدة وقطر ومصر على الحركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتغيير ردها على المقترح الأميركي.