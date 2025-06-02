قتلى وجرحي في حوادث قطارات "إرهابية" في روسيا

الرياص - اسماء السيد - لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب العشرات، إثر انهيار جسرين وخروج قطارين عن مسارهما في حادثين "إرهابيين" منفصلين قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا، خلال ليل السبت.

وأعلنت السلطات الروسية إجراء تحقيق فوري في الحادثين باعتبارهما "أعمالاً إرهابية"، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وفي غضون ذلك، أعلنت القوات الأوكرانية عن تعرُّض سبع مناطق لضربات روسية مكثفة، ليل السبت، بإجمالي 472 هجوما بطائرات بدون طيار وسبع ضربات صاروخية.

وقال ألكسندر بوغوماز، حاكم المنطقة الروسية التي شهدت حوادث القطارات، إن جسراً برياً انهار في بريانسك، مما أدى إلى انزلاق عدة شاحنات ثقيلة لتعترض طريق قطار ركاب متحرك ليخرج عن مساره، في وقت متأخر من يوم السبت، على مسافة 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقال بوغوماز إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 71 آخرون على الأقل.

وبعد ساعات من الحادث الأول، انهار جسر آخر في منطقة جيليزنوغورسك بمدينة كورسك الحدودية، ما أدى إلى خروج قطار عن مساره، وفقا لما صرّح به القائم بأعمال الحاكم ألكسندر خينشتاين.

وأضاف خينشتاين أن حريقا اشتعل في القطار وأصيب سائقه بجروح في ساقيه.

وكتب خينشتاين على تطبيق تيليغرام في أعقاب الحادث: "سيتم تحديد سبب انهيار الجسر. جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث. أحافظ على الوضع تحت السيطرة".

ونشرت شركة سكك حديد موسكو معلومات على تطبيق تيليغرام، قالت فيها إن انهيار جسر بريانسك جاء نتيجة "تدخل غير قانوني".

وردّت أوكرانيا على التصريحات الروسية، من خلال مسؤول في الأمن القومي الأوكراني، والذي وصف هذه الحوادث بأنها عمليات روسية "مخادعة"، تهدف إلى "التلاعب بالرأي العام الدولي" قبل محادثات السلام المزمعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، يوم الاثنين.

واتهم أندري كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، روسيا بأنها "تمهد لعرقلة المفاوضات".

وأكد كوفالينكو أن أوكرانيا "ليس لديها دوافع على الإطلاق لتخريب قمة إسطنبول".

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتابع الموقف طوال الليل.

وانتشرت صور على الإنترنت لحادث قطار بريانسك، كشفت عن تضرُّر بعض العربات، وكان الركاب يساعدون بعضهم للخروج من الحطام في الظلام، وأعلن مكتب المدعي العام للنقل بين الأقاليم في موسكو عن فتح تحقيق.

وكشفت السلطات عن أن القاطرة خرجت أولاً عن مسارها ثم تبعتْها عربات أخرى، بعد أن سقط عليها جسر الطريق.

ووصلت فرق طوارئ إضافية إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى مُعدّات إنقاذ وأبراج إضاءة للبدء في عمليات الإنقاذ ليلاً، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال مسؤولون إن القطار كان في طريقه من بلدة كليموفو إلى العاصمة موسكو، وكان في منطقة فيجونيتشسكي عندما وقع الانهيار.

ونجحت شركة سكك حديد موسكو في "إجلاء الركاب وإرشادهم إلى نقطة التقاء في محطة قريبة"، وقالت الشركة إن الركاب "سيواصلون رحلتهم على متن قطار احتياطي مُجهّز لمثل هذه الظروف"، سيأتي من بريانسك إلى موسكو.