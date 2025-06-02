شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: نواصل الاستعداد للانتخابات البرلمانية بتدريب الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب يواصل استعداداته في كافة المحافظات للانتخابات البرلمانية من خلال عقد اجتماعات متتالية، وإعداد الكوادر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزب يعمل على تدريب مختلف كوادره على العمل البرلماني، وتوعيتهم بالدور التشريعي والرقابي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والقانوني لهم، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة بكفاءة وتميّز.

وأوضح الشهابي أن الحزب شكل لجانًا تنظيمية في المحافظات لتقييم الكوادر واختيار المرشحين المحتملين، بما يضمن وجود تمثيل قوي للحزب في مجلس النواب المقبل، مشددًا على أن الأولوية ستكون لأصحاب الكفاءة والخبرة، وأولئك الذين يتمتعون بشعبية في دوائرهم.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحزب يعكف حاليًا على صياغة برنامج انتخابي متكامل يعكس أولويات المواطنين ويستجيب لتحديات المرحلة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن حلولًا واقعية لقضايا التعليم والصحة والتشغيل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشهابي أن حزبه يهدف إلى تكوين تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى تؤمن بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي، مضيفًا: "نحن لا ننافس من أجل المقاعد فقط، بل من أجل تقديم نموذج سياسي يخدم الوطن ويعبّر عن طموحات المواطنين".



