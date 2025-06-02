شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف اليوم": تصعيد إسرائيل تجاه إيران.. هل يقترب شبح الحرب الشاملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّطت حلقة اليوم من برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية تناول التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه إيران، في ظل التوتر المتزايد بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران بدأت بتعزيز منظومتها الدفاعية الجوية بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي ضربات إسرائيلية محتملة قد تستهدف البنية التحتية لبرنامجها النووي، وذلك في حال انهيار المفاوضات الجارية بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأكد التقرير أنه تم تدمير رادارات وصواريخ أرض-جو متقدمة في عدد من المواقع في إيران، من بينها منظومات "إس-300" الروسية بعيدة المدى، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي نُفذت خلال شهري أكتوبر وأبريل 2024.

وتعتقد الصحيفة أن إيران باتت أكثر عرضة للهجمات الجوية مما كانت عليه منذ عقود، نتيجة تصاعد التوترات في الإقليم، فيما أوضح خبراء عسكريون أن العديد من عناصر منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ما تزال سليمة أو تم إصلاحها مؤخرًا، مما يشير إلى جاهزية عسكرية متزايدة في طهران.

يأتي هذا التصعيد وسط جمود المفاوضات الدولية حول برنامج إيران النووي، وتزايد المخاوف من احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة بين إيران وإسرائيل، في ظل تهديدات متبادلة وتصريحات متوترة من الجانبين خلال الأسابيع الماضية.