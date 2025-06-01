مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولينا

أعلن مكتب شرطة مقاطعة ​كاتاوبا​ مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين في إطلاق نار جماعي خلال حفل أقيم في أحد المنازل بغربي ولاية نورث كارولينا.

وذكر مكتب قائد الشرطة أن "أحد الضحايا في حالة حرجة، بينما يتواجد عشرة آخرون في المستشفى وهم في حالة خطيرة".

ويجري مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا وشرطة مدينة هيكوري تحقيقا. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا في التحقيق.