"حماس": مستعدون لبدء فوري بجولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق بما يؤمن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية

اكدت حركة "​حماس​" اننا "مستعدون لبدء فوري بجولة مفاوضات غير مباشرة للوصول لاتفاق بما يؤمن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية"٬ مرحبة "باستمرار الجهود القطرية والمصرية للتوصل إلى إنهاء حرب الاحتلال في قطاع غزة".

وعبّرت عن "إدانتها الشديدة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي دعا فيها إلى إقامة دولة ​فلسطين​ية على أراضي فرنسا، ردا على موقف باريس للاعتراف بفلسطين".

وقالت "حماس" في بيان٬ "تدين حركة المقاومة الإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، ردا على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضافت الحركة٬ "تعد الحركة هذه التصريحات استخفافا صارخا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد مجددا الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسعي".

وشددت الحركة على أن "هذا التصريح المشين يعكس تبنيا وقحا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكل غطاء سياسيا لجرائم حكومة بنيامين نتانياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري".

واستنكرت "هذه التصريحات المنحازة"٬ مطالبة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوقفة جادة لإسناد شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية مطالبا باريس بإقامة هذه الدولة على أرض فرنسا.