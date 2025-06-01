وزير المال: نتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار

اشار وزير المال ​ياسين جابر​ الى اننا ذاهبون الى "التبريد" مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​، والعلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية.

وشدد جابر في حديث الى قناة "الجديد"، على ان ال​سياسة​ الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية ​يوسف رجي​ لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي.

وذكر بان الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة هذا الملف، واكد بان ملف ​اعادة الاعمار​ غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار.

واوضح بان احد القروض التي اقريناها هي 150 مليون دولار للتحول الرقمي في المعاملات الرسمية.