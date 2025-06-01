وزير المال: نتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار

اشار وزير المال ياسين جابر الى اننا ذاهبون الى "التبريد" مع رئيس الحكومة نواف سلام، والعلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية.
وشدد جابر في حديث الى قناة "الجديد"، على ان السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي.
وذكر بان الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة هذا الملف، واكد بان ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار.
واوضح بان احد القروض التي اقريناها هي 150 مليون دولار للتحول الرقمي في المعاملات الرسمية.
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