وزير الدفاع البريطاني يعلن استعداد بلاده لمواجهة مسلحة مباشرة مع روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعتبر وزير دفاع بريطانيا جون هيلي أن بلاده مستعدة لمواجهة مسلحة مع روسيا، معتبرا أن زيادة إنفاق بلاده على القوات المسلحة وقاعدتها الصناعية جزء من الاستعداد للقتال إذا تطلب الأمر.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" تعليق هيلي على زيادة الإنفاق البريطاني على قضايا الدفاع حيث قال: "هذه رسالة إلى موسكو. بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية. هذا جزء من استعدادنا للقتال إذا تطلب الأمر".

وفي تصريح له يوم أمس، كشف هيلي أن المملكة المتحدة ستنفق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034، مؤكدا أنه "لا يملك أي شكوك" في قدرة البلاد على تحقيق هذا الهدف.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الخطاب الغربي حول "مواجهة عسكرية" مع روسيا، وتتالت التصريحات في الغرب حول احتمال وقوع صراع مسلح مباشر بين حلف "الناتو" وموسكو، مع الإشارة إلى نشاط غير مسبوق بالقرب من الحدود الغربية لروسيا. كما يوسع "الناتو" مبادراته، واصفا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي".

من جهتها، أعربت موسكو مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا "تبقى منفتحة على الحوار مع الناتو"، ولكن على أساس المساواة، مشددة على ضرورة تخلّي الغرب عن سياسة "عسكرة القارة".

وقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن موسكو "لا تنوي مهاجمة دول الناتو"، مؤكدا أن ذلك "لا معنى له". وأوضح أن السياسيين الغربيين "يخوّفون شعوبهم باستمرار بتهديد روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية، لكن "الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا زيف".