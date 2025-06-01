شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": وعي المواطنين حائط صد ضد مؤامرات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الرهان الحقيقي في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للتسلل مجددًا إلى المجتمع، هو وعي المواطنين، باعتباره الحائط الصلب الذي تتكسر عليه هذه المحاولات.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن الحملات الإلكترونية التي تسعى للتشكيك في الأحداث والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، أصبحت سلوكًا معتادًا من الجماعة الإرهابية، في محاولاتها المستمرة للنيل من الدولة والتقليل من جهودها خلال السنوات الماضية.

وأضاف عناني أن الجماعة تنشط بصورة ملحوظة مع كل استحقاق دستوري، من خلال حملات إلكترونية وغير إلكترونية ممنهجة تهدف إلى الطعن المسبق في النتائج، وهو الأمر الذي تم التصدي له سابقًا من خلال المشاركة الشعبية الواسعة التي أفشلت تلك المحاولات.

وشدد عناني على أن قناعة الحزب لم ولن تتغير بأن الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان السلطة كانت كارثية على جميع المستويات.

كما أشار الحزب إلى أنه خاض انتخابات عام 2012 ضد جماعة الإخوان، وكشف عبر أحكام قضائية ما شابها من تزوير، مؤكدًا إيمانه العميق بأن تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وطني يقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.