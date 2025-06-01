وزير المالية الأميركي: الحكومة لن تتخلف أبدا عن سداد الدين الوطني

عبّر وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت عن "ثقته بأن الحكومة لن تتخلف أبدا عن سداد الدين الوطني على الرغم من عدم وجود قرار برفع سقفه".

واكد في مقابلة مع شبكة "CBS News" أن "الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد ديونها الوطنية.. لن يحدث ذلك أبدا"، مضيفا أن السلطات الأميركية "تخطو للأمام في مسار حذر ولن تصطدم بجدار".

يذكر أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدين الحكومي الأميركي سيرتفع إلى 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وسيستمر في الزيادة، وسيصل إلى 128.2% بحلول عام 2030.