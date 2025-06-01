سي بي إس نيوز: أوكرانيا لم تحذر وتعلم الولايات المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على المطارات العسكرية الروسية

أفادت مصادر في البيت الأبيض لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن "​أوكرانيا​ لم تحذر وتعلم الولايات المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني بالمسيرات على المطارات العسكرية الروسية".

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن "مسؤولي البيت الأبيض رفضوا التعليق على الهجوم، بينما صرحت مصادر في الإدارة يوم الأحد أن البيت الأبيض لم يكن على علم بحدوث الهجوم".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن "أوكرانيا أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية على المطارات العسكرية الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية في مقاطعات مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور".