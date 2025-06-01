سلطات أوكرانيا قدّرت كلفة الضرر اللاحق بالطائرات العسكرية الروسية بـ7 مليارات دولار

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن "الهجوم بالمسيّرات الذي نفّذه ألحق أضرارا بالطيران العسكري الروسي تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز".

وقال "7 مليارات دولار: هذه هي الكلفة المقدّرة (لخسائر) الطيران الاستراتيجي للعدو الذي ضُرب اليوم في العملية الخاصة لأس بي يو" والتي حملت اسم "شبكة العنكبوت". ولا يمكن التحقق من التقديرات الأوكرانية بشكل مستقل.

وفي وقت سابق اليوم٬ أكدت وزارة الدفاع الروسية "اندلاع النيران" في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.

واشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في طائرات عدة بعد إطلاق مسيّرات من منطقة مجاورة مباشرة للمدرجَين"، مضيفة أنّ هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تمّ توقيف "مشاركين".

ونفّذت ​أوكرانيا​ عملية واسعة النطاق ضد طائرات عسكرية في روسيا حيث استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على مسافة آلاف الكيلومترات من حدودها.