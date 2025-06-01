وسائل إعلام ألمانية: تبادل إطلاق نار عند الحدود الألمانية-التشيكية وسقوط ضحية

أفادت وسائل إعلام ألمانية أنه "عقب عملية تفتيش للشرطة الاتحادية الألمانية على الحدود مع التشيك لقي سائق إيراني هارب حتفه بعد ​تبادل إطلاق النار​ مع الشرطة".

وذكرت الشرطة في منطقة أوبرفرانكن ان "أفراد الشرطة حاولوا إيقاف سيارة الرجل البالغ من العمر 47 عاما ضمن عملية تفتيش حدودية داخلية في أقصى شرق ألمانيا على حدود التشيك، إلا أنه هرب سيرا على الأقدام ثم أطلق النار على الشرطة".

ورد أفراد الشرطة بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة الرجل بجروح قاتلة ولم تنجح محاولات الإنعاش في إنقاذه ولم يصب أحد من الشرطة.