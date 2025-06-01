حركة انصارالله تعلن استهداف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وثلاث طائرات مسيّرة

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، تجدد استهدافهم لإسرائيل من خلال "تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون)، وأهدافًا حيوية تابعة للعدو الصهيوني في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة"، معلنة اعتزامها فرض حظر كامل على ​مطار بن غوريون​ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة العميد ​يحيى سريع​في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفتْ مطارَ اللُّدِ (بن غوريون) في منطقةِ يافا المحتلةِ (تل أبيب) بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ، مؤكداً أن العملية حققتها هدفها بنجاحٍ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأضاف أن قواتهم نفذت ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ حيويَّةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطق يافا وأسدود وأمِّ الرَّشراشِ في فلسطينَ المُحتلَّةِ وذلك بثلاثِ طائراتٍ مسيرة.

وتابع موضحاً أن قواتهم وبعدَ نجاحِها في فرضِ حظرٍ جزئيٍّ لحركةِ الملاحةِ الجويَّةِ في مطارِ اللُّدّ (بن غوريون)ِ، تعملُ على فرضِ حظرٍ كاملٍ على حركةِ الملاحةِ الجويَّةِ في المطارِ المذكورِ خلالَ الفترةِ المُقبلةِ، وعلى منْ تبقّى منْ شركاتِ الطيرانِ التي لمْ تستجِبْ بعدُ لقرارِ الحظرِ، أخذ هذا بعينِ الاعتبارِ، حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعُملائِها، مؤكدًا أن العمليات اليمنية لن تتوقَّفَ إلَّا بوقفِ العُدوانِ ورفع الحصار عن قطاع غزة.