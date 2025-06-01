الصمد: لإبقاء اليونيفيل في الجنوب من دون أيّ تعديل في مهامها

دعا رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب ​جهاد الصمد​ في بيان، إلى "ضرورة تجديد مهام ​قوات حفظ السلام​ العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، لأنّ ​لبنان​ هو أحوج ما يكون هذه الأيّام إلى قوّات دولية، في ظلّ الإحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، ومن أجل حماية المدنيين وحفظ السلام، والإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النّار الذي يطبقه لبنان من جانب واحد بينما العدو الإسرائيلي مستمر في خرقه له"، وسأل: "إذا لم يتم تجديد مهام قوات "اليونيفيل" حالياً فمتى يحصل ذلك؟".

وشدّد الصمد على "إبقاء قوات "اليونيفيل" في الجنوب من دون أيّ تعديل في المهام الموكلة إليها، والمحدّدة لبنانياً ودولياً".

وكان الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية عدداً من رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً، بحث معهم في شؤون بلدياتهم، كما استقبل رؤساء بلديات سابقين ومخاتير وفاعليات ووفوداً من الضنية والمنية وطرابلس وعكار بحث معهم في شؤون مختلفة.