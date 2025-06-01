شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشكر وزير الشباب والرياضة على تهنئته إعلامي مصر بعيدهم الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 08:00 م

تقدّم النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئته الكريمة، لجموع إعلامي مصر بعيدهم الحادي والتسعين مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة للإعلام الوطني ودوره الحيوي في بناء وعي المجتمع.

وأعرب نقيب الإعلاميين عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين نقابة الإعلاميين ووزارة الشباب والرياضة في دعم البرامج والمبادرات التي تستهدف النشء والشباب، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني.

واختتم النقيب تصريحه بتجديد الشكر لوزير، متمنيًا استمرار الشراكة الفاعلة بين الجانبين لخدمة قضايا الوطن وتعزيز الوعي المجتمعي.