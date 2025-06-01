شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسى بتعظيم العائد من أصول الدولة خطوة جادة لزيادة النمو الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوراء، والتأكيد على مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية وتعظيم العائد من أصول الدولة خطوة جادة من قبل القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وأوضح غنيم، أن الحكومة تسعى إلى تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال استراتيجيات متعددة تهدف إلى تحسين إدارة هذه الأصول وزيادة كفاءتها، وتشمل هذه الاستراتيجيات تقييم الأصول، وتحسين الإدارة، والاستثمار في مشاريع مربحة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود إلى زيادة العائد من أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا الأمر بدوره يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول ، وتحسين كفاءة الإدارة، وزيادة العائد الاقتصادي، ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار غنيم، إلى أن هذه الخطوات تأتى في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الجهود والتحسينات في إدارة أصول الدولة، وتشمل الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، تحسين إدارة الأصول، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والاستثمار في مشاريع رابحة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز الاقتصاد الوطني.