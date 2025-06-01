تهنئة دولة ساموا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس دولة ساموا المستقلة تومالياي فانو فاليتوا سوالوفي الثاني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى رئيس دولة ساموا المستقلة، لذات المناسبة، حيث عبر في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.