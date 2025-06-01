وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني

استقبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد العيسى.