وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد العيسى.
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