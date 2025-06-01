وسلطت «سدايا» الضوء من خلال مشاركتها في الجلسة، التي جاءت بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون الصناعي الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب»، على جهود المملكة في تطوير إطار تنظيمي رائد للذكاء الاصطناعي، والمبادرات الوطنية التي تقودها لتعزيز الابتكار في هذا المجال، بما يواكب المعايير الدولية، ويحافظ على خصوصية البيانات والسيادة الرقمية.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور «سدايا» كممكن وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسعيها إلى المشاركة في هذه المحافل الدولية لتبادل الخبرات والمعارف، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من حضور المملكة الدولي في هذا المجال الحيوي.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود السعودية في تحقيق التنمية المستدامة بالذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.