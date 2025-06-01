جهود السعودية في تحقيق التنمية المستدامة بالذكاء الاصطناعي

استعرضت المملكة العربية السعودية ، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) على هامش أعمال الدورة الـ«22» للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن وفد المملكة المشارك برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق السعودي للتنمية.

وسلطت «سدايا» الضوء من خلال مشاركتها في الجلسة، التي جاءت بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون الصناعي الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب»، على جهود المملكة في تطوير إطار تنظيمي رائد للذكاء الاصطناعي، والمبادرات الوطنية التي تقودها لتعزيز الابتكار في هذا المجال، بما يواكب المعايير الدولية، ويحافظ على خصوصية البيانات والسيادة الرقمية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور «سدايا» كممكن وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسعيها إلى المشاركة في هذه المحافل الدولية لتبادل الخبرات والمعارف، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من حضور المملكة الدولي في هذا المجال الحيوي.