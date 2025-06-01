وزير الخارجية البريطاني من الرباط: لندن تعتبر الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية لحل نزاع الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده تؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا لقضية الصحراء الغربية باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وبراغماتية للنزاع.

واوضح لامي في تصريح عقب لقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن "المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في العام 2007 الأساس الأكثر مصداقية واستدامة وبراغماتية من أجل حل دائم للنزاع".

ويطرح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع بشأن المستعمرة الاسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، بينما تطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.