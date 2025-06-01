"رويترز": الوفد الاوكراني سيقدم مسودة تسوية في 2 حزيران بشروط سابقتها

أكدت وكالة "رويترز" أن "الوفد الأوكراني سيقترح في محادثات 2 حزيران في إسطنبول مسودة تسوية سلمية مماثلة للشروط التي طرحتها كييف سابقا". وذكرت الوكالة أن "الشروط الإطارية لاتفاق السلام الواردة في الوثيقة تتطابق إلى حد كبير مع الشروط التي طرحتها كييف سابقا". وأشارت "رويترز" إلى أن "الجانب الأوكراني، على وجه الخصوص، يصر على عدم وضع قيود على التسلح بالنسبة لكييف، وأنه لا يوجد اعتراف دولي بالأراضي المحررة كجزء من روسيا، بالإضافة إلى مطالبته بالتعويضات". وافاد مصدر تركي لوكالة "نوفوستي"، بأن "المفاوضات مُقررة غدا عند الساعة 13:00 بقصر تشيراغان"، وسيتولى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمرة قيادة الوفد الأوكراني مرة أخرى.

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