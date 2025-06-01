ملك الأردن اكد للوفد الوزاري العربي الإسلامي أهمية تشكيل ضغط دولي لوقف المأساة في قطاع غزة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني "أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في قطاع غزة".
وشدد خلال لقائه وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الذي عقد في قصر الحسينية٬ على "ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها".
وحذر من "التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وتم بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
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