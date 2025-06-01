وزير التجارة الأميركي يقلل من أثر حكم قضائي على محادثات الرسوم مع أوروبا

قلل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اليوم من تأثير حالة عدم اليقين القانوني بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "المحادثات جارية".

واكد لوتنيك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بان جميع الدول التي تتفاوض معنا تدرك قوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقدرته على حماية العمال الأميركيين".

وأوقفت محكمة تجارية أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في حكم صدر الأسبوع الماضي قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسومٍ جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي اليوم التالي، أوقفت محكمة استئناف اتحادية أميركية هذا الحكم مؤقتا مما سمح بدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ لحين البت في طعن من إدارة ترامب.

واوضح لوتنيك إن الحكم "ربما أخرنا أسبوعا لكن بعد ذلك عاد الجميع إلى طاولة المفاوضات".