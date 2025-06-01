بيان قطري مصري: نتطلع للتوصل لهدنة 60 يوما تؤدي لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بغزة يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية

افاد بيان قطري مصري بأننا "نتطلع للتوصل ل​هدنة 60 يوما​ تؤدي لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بغزة يسمح بإنهاء ​الأزمة الإنسانية​"٬ مشيرا الى "اننا نواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر وتذليل الخلافات للتوصل لاتفاق بغزة بناء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف".

وفي وقت سابق٬ نشرت قناة "العربية" السعودية نسخة من "وثيقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف" للاتفاق المحتمل بين حماس و​إسرائيل​، جاء فيها أنّه سيتم تنفيذ وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يضمن التزام إسرائيل.

وجاء في الوثيقة وفق قناة "العربية"، بأنّ ​حركة حماس​ سوف تطلق سراح 10 أسرى أحياء وجثامين 18 أسيرًا في اليومين الأول والسابع، كما أنّه سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.

ولفتت العربية إلى أنّه بحسب وثيقة ويتكوف، فسوف يتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وأنّ "في اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار"، وأن "حماس ستقدم في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين"، وأنّ "أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل".