الدفاع الروسية اعلنت التصدي لهجوم أوكراني بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة استهدف عدة مطارات عسكرية".

واشارت الوزارة في بيان، الى أن "نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مُسيرة مُوجهة من طراز (FPV) -منظور الشخص الأول- على مطارات في مناطق مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور".

وأكدت الوزارة أنه "تمّ صد جميع الهجمات الإرهابية في المطارات العسكرية في مناطق إيفانوفو، وريازان، وأمور".

واوضحت أنه "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدة وحدات من الطائرات نتيجة إطلاق طائرات مُسيرة مُوجهة من الأراضي الواقعة بالقرب من المطارات".

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم إخماد الحرائق، ولم تُسجل أي إصابات بين العسكريين أو المدنيين. كما تم اعتقال بعض المشاركين في الهجمات الإرهابية".