اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ في تصريح له، الى ان القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها، لذا افضل الاصلاح الجدي والمدروس.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها لذا افضل الاصلاح الجدي والمدروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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