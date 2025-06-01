رويترز: جهاز الأمن الداخلي الأوكراني هاجم قاذفات روسية قادرة على حمل أسلحة نووية في سيبيريا

افادت وكالة "رويترز"، بأن "​أوكرانيا​ هاجمت قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية في قاعدة عسكرية ب​سيبيريا​ يوم الأحد، وهو أول هجوم من نوعه حتى الآن من خطوط المواجهة التي تبعد أكثر من 4300 كيلومتر (2670 ميلاً)".

واشار مسؤول استخباراتي أوكراني لرويترز الى أن "جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (SBU) نفذ هجومًا كبيرًا بطائرات مسيرة على أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية".

وأضاف المصدر الأوكراني للوكالة، أن "الطائرات التي تعرضت للقصف شملت قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95 وTu-22، التي تستخدمها ​روسيا​ لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا".